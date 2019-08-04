Учасники президентських перегонів від демократичної партії закликали до посилення законів про зброю

Стрілянина в Ель-Пасо позначилась на ході передвиборчої кампанії демократів на виборах 2020: більшість претендентів на висування в кандидати від демократичної партії повторили свої заклики до більш жорстких заходів контролю над зброєю. Деякі з них повязали чергові масові стрілянини з відродженням білого націоналізму та ксенофобської політики в США. Деякі з них заявили, що винен у цьому опосередковано президент Трамп.

«Дональд Трамп несе відповідальність за це. Він несе відповідальність за це, тому що розпалює страхи, ненависть і фанатизм», - заявив сенатор США Корі Букер в програмі каналу CNN «Стан держави».

Президент назвав стрілянину Ель-Пасо «актом ненависті» та «актом боягузтва». У неділю він заявив, що федеральна та місцева влада працюють разом над обома атаками.

Виконуючий обов'язки керівника апарату Білого дому Мік Малвейні відкинув звинувачення демократів і назвав нападників «хворими» людьми. «Немає користі в тому, щоб робити з цього політичне питання. Це соціальне питання, і нам потрібно вирішити це», - сказав Малвейні у неділю у програмі «На цьому тижні».

Учасник президентських перегонів 2020 колишній конгресмен Бето О'Рурк після повернення з його рідного Ель-Пасо, на запитання CNN, чи вірить він, що Трамп є білим націоналістом, відповів: «Так, я вірю». «Давайте чітко зрозуміємо, що викликає ці події, і хто такий президент», - сказав О'Рурк. - Він є відвертим расистом, який заохочує все більше расизму в цій країні».

Пізніше американський сенатор Берні Сандерс заявив CNN, що погоджується з тим, що Трамп є білим націоналістом.

«Мені це неприємно говорити, але я думаю, що всі докази свідчать про те, що у нас президент, який є расистом, який є ксенофобом, який намагається апелювати до білого націоналізму», - сказав Сандерс CNN.

Трамп поки що не зробив ніякої публічної заяви щодо стрілянин, окрім своїх дописів у Твіттері, в яких висловив співчуття жертвам насильства.