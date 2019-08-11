Росія вимагає від Google не рекламувати «незаконні» акції

Роскомнадзор надіслав компанії Google листа з вимогою заборонити рекламувати на YouTube «несанкціоновані масові заходи».

У повідомленні відомства, опублікованому на його офіційному сайті, йдеться, що «ряд структур купляють у YouTube рекламні інструменти, такі як «push-повідомлення», з метою поширення інформації про незаконні масові заходи, спрямовані на зрив виборів федерального і регіонального значення».

У листі, підкреслюється, що «в разі неприйняття Google заходів реагування, Російська Федерація буде розцінювати це як втручання в суверенні справи держави, залишаючи за собою право на адекватну реакцію».

Тим часом, у російських регіонах в суботу пройшли акції на підтримку чесних виборів. Узгоджені мітинги відбулися в Москві і Хабаровську, в ряді інших великих міст активісти вийшли на одиночні пікети. За даними «ОВД-Инфо», по всій Росії були затримані 352 учасника протестів, у тому числі 256 осіб в столиці та 79 в Санкт-Петербурзі.