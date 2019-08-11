США готуються до консультацій по Нормандському формату

Представники США, Німеччини та Франції на початку наступного тижня планують провести консультації щодо Нормандського формату. Представник США на переговорах Курт Волкер підтвердив Голосу Америки, що він перебуває у тісних контактах з європейськими партнерами, і черговий раунд консультацій має відбутись наступного тижня.

Цими вихідними внаслідок бойових дій на Донбасі загинув український військовий, ще один отримав поранення. Про це повідомляє штаб української воєнної Операції об’єднаних сил. Загалом українська армія зафіксувала 13 порушень режиму тиші на Донбасі з боку підтримуваних Росією бойовиків. За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.