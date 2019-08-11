Поліція Норвегії розслідує стрілянину в Осло як «спробу теракту»

Поліція Норвегії розслідує стрілянину в мечеті в Осло, в результаті якої в суботу була поранена 1 людина, як «спробу теракту». Про це заявив у неділю представник поліції. За його словами, підозрюваний, ім'я якого не повідомляється, дотримувався ультраправих поглядів і виступав з критикою іммігрантів.

Затриманому, як повідомляється, близько 20 років. Він увірвався в мечеть і відкрив стрілянину, проте був знешкоджений парафіянами ще до приїзду поліції. У мечеті при цьому перебували тільки три людини, постраждав один з них.

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