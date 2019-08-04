США: стрілянину в Техасі розслідують як «внутрішній тероризм»

Стрілянину в супермаркеті в американському штаті Техас, внаслідок якої загинули 20 людей, розслідують як внутрішній тероризм, повідомляє влада.

Як заявив 4 серпня прокурор Західного округу Техасу Джон Баш, напад у місті Ель-Пасо, ймовірно, «був спланований для того, щоб залякати цивільне населення, щонайменше».

21-річний підозрюваний із Далласа відкрив вогонь по переповненому людьми магазину Walmart, а згодом здався поліції.

Вважається, що він опублікував в інтернеті расистський маніфест, в якому виправдовував свої дії необхідністю боротьби з мігрантами із Латинської Америки.

Ель-Пасо, розташований поблизу кордону між США і Мексикою, має велике латиноамериканське населення. У нападі також були поранені 26 людей.

Підозрюваному може загрожувати смертна кара.

Через кілька годин після нападу в Техасі сталася стрілянина в Дейтоні, штат Огайо. Нападник убив дев’ятьох людей, зокрема свою сестру, і поранив ще щонайменше 27 перед тим, як його застрелили поліцейські.

Мотиви цього нападу наразі невідомі, поліція проводить розслідування.

Збільшення кількості випадків масової стрілянини у Сполучених Штатах призвело до закликів громадськості переглянути законодавство, що регулює продаж зброї в країні.