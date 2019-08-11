Демократи вимагають негайних кроків по обмеженню продажу зброї

Демократи, які беруть участь в президентських перегонах, в суботу закликали Конгрес вжити заходів для припинення хвилі насильства з використанням вогнепальної зброї.

Виступаючи на форумі в Айові, демократи закликали до введення загальних перевірок для всіх покупців зброї, прийняття закону про індикатори ризику насильства і заборони на напівавтоматичну і штурмову зброю.

«Ми доб'ємося змін. Ми збираємося прийняти в цій країні закони про проведення перевірок при продажу зброї», - заявила сенатор Елізабет Воррен. Її підтримала сенатор Емі Клобучар.

Кандидати відповіли на питання правозахисних організацій і людей, які пережили масову стрілянину. Цей захід пройшов за підтримки групи «Всі міста - за безпеку використання зброї», яка була заснована Майклом Блумбергом, колишнім мером Нью-Йорка.

Піт Бутеджежд, мер міста Саус Бенд в Індіані, заявив, що штурмова і напівавтоматична збря повинні зникнути з вулиць американських міст.

За словами Воррен, в разі перемоги на президентських виборах вона підпише указ про посилення перевірок покупців і про передачу інформації в разі придбання декількох одиниць зброї. Крім того, вона хоче збільшити мінімальний вік покупців зброї - зараз її в деяких штатах можуть придбати підлітки.

Емі Клобучар припустила, що президент Дональд Трамп «боїться Національної стрілецької асоціації». Ще одним об'єктом її критики став Мітч Макконнелл, лідер республіканців в Сенаті, який відмовився на цьому тижні викликати сенаторів з канікул для термінового прийняття закону про контроль за зброєю. Берні Сандерс звернувся до Макконнелла з вимогою про негайне скликання Сенату.

Колишній віце-президент Джо Байден нагадав, що в 1990-х роках він провів через Сенат закон про заборону на продаж штурмової зброї, термін дії якого з тих пір минув. «Я вже раз брався за NRA на загальнонаціональному рівні, і переміг їх», - сказав Байден.

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