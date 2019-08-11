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МЗС критикує Путіна через його візит до анексованого Росією Криму

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Міністерство закордонних справ України критикує президента Росії Володимира Путіна через його візит до анексованого Росією Криму.

«Ця поїздка, як і всі попередні неузгоджені з українською стороною відвідання російськими посадовцями тимчасово окупованого регіону України, є грубим порушенням російською стороною державного суверенітету і територіальної цілісності нашої держави», – заявили в МЗС.

У відомстві назвали «нікчемними» спроби російської сторони та мас-медіа інтерпретувати такі візити як «звичайні» внутрішньодержавні поїздки російських посадовців.

10 серпня Путін без узгодження з владою України прибув до анексованого Росією Криму, щоб взяти участь у шоу російського мотоклубу «Нічні вовки».

Росія анексувала український півострів Крим у березні 2014 року. Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією.

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій проти Москви. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».

Передрук з "Радіо Свобода"

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