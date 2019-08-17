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Студія Вашингтон

Студія Вашингтон. Гренландія на продаж? Реакція Данії

Студія Вашингтон. Гренландія на продаж? Реакція Данії
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Студія Вашингтон. На якнайшвидше повернення захоплених росіянами українських моряків сподіваються їхні побратими, які нині проходять тренування у Балтиморі, неподалік Вашингтона. «Гренландія не продається» - у Данії зреагували, що Трамп, мовляв, хоче купити найбільший у світі острів. Послаблення екологічних стандартів – чим загрожує політика Адміністрації Трампа навколишньому середовищу. Що український агроринок може запропонувати США? Гість студії. Чому не можливо повторити досвід Вудстоку 50 років потому

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