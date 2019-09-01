Стрілянина в Техасі: п’ятеро загиблих, понад 20 поранених

Щонайменше п’ятеро людей загинули внаслідок стрілянини 31 серпня у сусідніх містах Одесса та Мідланд у штаті Техас, США, повідомляють місцеві правоохоронці. Поліція міста підтвердила, що стрілок – неназваний чоловік приблизно 35 років – вбитий.

Серед поранених – 17-місячна дівчинка і троє співробітників поліції.

Як повідомив голова поліції Одесси Майкл Ґерк, стрілок вистрілив у співробітника міського Департаменту громадської безпеки, коли той намагався зупинити його машину у Мідланді.

Він продовжив вести вогонь дорогою до Одесси та кермуючи автомобілем однією з вулиць міста. Згодом чоловік викрав поштовий автомобіль і продовжив стріляти вже з нього. Поліцейські вбили його під час стрілянини біля міського кінотеатру.

За словами Ґерка, мотиви стрілка невідомі.

15 серпня поліція американського міста Філадельфія на початку доби взяла під варту озброєного чоловіка після того, як він поранив шістьох поліцейських.

Наприкінці липня у штатах Техас та Огайо сталися дві масові стрілянини, внаслідок яких загинули понад 30 людей.