Віце-президент США висловив непохитну підтримку США територіальної цілісності та суверенітету України

Про цей йдеться в офіційному повідомленні Офісу віце-президента США за результатами зустрічі віце-президента Майка Пенса з президентом України Володимиром Зеленським.

«Віце-президент зустрівся сьогодні з президентом України Володимиром Зеленським у Варшаві, Польща, після церемонії відзначення 80-их роковин початку Другої світової війни. Віце-президент висловив непохитну підтримку США територіальної цілісності та суверенітету України. Він привітав президента Зеленського за зусилля його уряду по ініціюванню потужних реформаторських законопроектів для боротьби з корупцією та покращенню бізнес клімату заради залучення іноземних інвестицій. Лідери також обговорили нещодавній прогрес на шляху до гарантування енергетичної безпеки України», - йдеться у повідомленні Офісу віце-президента США.