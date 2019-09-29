Заява президента Зеленського має покласти край «полюванню на відьом» - Трамп

Президент США Дональд Трамп вважає, що слова президента Зеленського мають покласти край звинуваченням у тиску на українське керівництво. Про це президент Трамп написав у своєму Твіттері.

«Розмова з новим та дуже хорошим президентом України, який сказав «фейковим новинам» в ООН, що я у жодний спосіб, у жодній формі на нього не тиснув, вже сама по собі повинна покласти край новому, останньому «полюванню на відьом». Інші (полювання – ред. ГА) закінчились нічим".

Під час спільної конференції після зустрічі з президентом Трампом в Нью-Йорку, президент Володимир Зеленський сказав журналістам, що президент США на нього не тиснув.

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