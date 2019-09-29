Скандал навколо телефонної розмови Трампа з Зеленським не вплине на підтримку України в Конгресі – Конгресмен Паскрелл

Політичний скандал навколо телефонної розмови між Президентами Трампом та Зеленським жодним чином не вплине на двопартійну підтримку України в американському Конгресі. У цьому в ексклюзивному інтерв’ю Голосу Америки запевнив член групи підтримки України у Конгресі конгресмен-демократ Біл Паскрелл.

Наталія Леонова: Конгресмене, Україна опинилась у центрі чи не найбільшого політичного шторму у США. Чи може ця ситуація негативно вплинути на підтримку США України.

Конгресмен Білл Паскрелл: Ця ситуація лише робить демократів сильнішими у їх відносинах з українським народом. Ми взяли на себе зобов'язання, ми були частиною Будапештського меморандуму. Жоден президент не зможе це на щось виміняти. Ми ніколи від меморандуму не відступимо, як це зробила Росія. Це наша робота – допомагати українському народу. І ми будемо продовжувати робити те, що робимо.

НЛ: Демократи в українському комітеті в Конгресі відразу голосно виступили на захист України у цьому скандалі, республіканці утримують поки що нейтральну позицію. Чи може Україна втратити підтримку республіканців?

БП: Абсолютно ні. Тільки тому що їх не було на прес-конференції? Зрозумійте, вони тільки зараз набираються впевненості висловити свою позицію. Вони намагаються утримувати помірковану позицію. Вони не хочуть нікого розлютити. Але наш спільний ворог – це Росія. Я так на це дивлюся – ми допомагатиме України будь-яким чином, незалежно від того, чи ми республіканці, чи ми демократи.

НЛ: Після телефонної розмови з президентом Зеленським, Білий дім розпорядився переглянути військову допомогу Україні. Пізніше, в результаті тиску конгресменів, вона була таки надана. Чи може допомога Україні у майбутньому опинитися під загрозою?

БП: Президент повинен відповідати перед американським народом, як також і перед українським народом, з яким, як він стверджує, він дуже близький. Не можна ставити своїх друзів у таку ситуацію, якщо вони справді ваші друзі.

НЛ: Заклики до імпічменту президента Трампа можуть розділити американських політиків у питанні підтримки України?

БП: Я не думаю. Україна не зробила нічого поганого Сполученим Штатам. Вони у стані війни. Вони намагаються подолати корупцію у власній країні. Наші військові стверджують, що вони насправді роблять чудову роботу. Наші відносини сильні. Крапка. І хай Бог благословить Україну та Сполучені Штати!