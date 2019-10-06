З’явився другий викривач, який знає про події навколо справ Президента Трампа з Україною

Марк Заїд, адвокат, юрист фірми Compass Rose Legal Group який представляє працівника американської розвідки, який подав скаргу в рамках програми захисту для викривачів корупції, яка викликала початок процедури імпічменту президента Трампа, каже, що зараз він представляє другого викривача. Про це Марк Заїд сказав ведучому каналу ABC News Джорджу Стефанопулосу.

Заїд розповів ABC News, що друга особа - також службовець розвідки, який має інформацію з перших вуст та пройшов співбесіду з генеральним інспектором розвідки Майклом Аткінсоном, який очолює офіс, створений для розгляду таких скарг.

Пізніше інформацію про другого викривача Заїд підтвердив у своєму Твіттері.

«Оновлення: я можу підтвердити повідомлення про існування другого викривача, якого представляє наша юридична команда. Він/вона зробили заяви, які захищені законом, і він/вона захищений/на від помсти. Цей викривач має інформацію з перших рук».

Засновник та керуючий партнер Compass Rose Legal Group Ендрю Бакай також підтвердив цю інформацію у своєму Твіттері:

«Я можу підтвердити, що моя фірма та моя команда представляє кількох викривачів у зв'язку з розкриттям інформації Генеральному інспектору розвідки 12 серпня 2019 року».

Марк Заїд каже, що обидва чиновники мають повний захист закону, покликаного захищати скаржників від звільнення. Хоча цей другий чиновник вже розмовляв з Генеральним інспектором розвідки, він ще не спілкувалася з комітетами Конгресу, що проводять розслідування.

За даними першого викривача, ще принаймні півдесятка осіб мають інформацію, яка стосується розслідування.

Поява другого викривача, особливо того, хто може говорити безпосередньо про події, пов’язані з розмовами Президента США про Україну, може підірвати твердження Трампа, що скарга, опублікована 26 вересня, була "абсолютно неточною".

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