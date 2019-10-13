ВМС США пояснили візит есмінця «Портер» у Чорне море

У США назвали головну мету заходу американського есмінця «Портер» 12 жовтня в Чорне море.

Як повідомила пресслужба флоту США з посиланням на віцеадмірала Лізу Франкетті, захід есмінця – планова операція, націлена на те, щоб показати прихильність Вашингтона до вільного судноплавства.

«Ця планова операція – сьомий візит нашого есмінця у Чорне море цього року – демонструє нашу відданість свободі судноплавства та нашим союзникам по НАТО і партнерам в Чорному морі», – сказала вона.

Згідно з повідомленням Національного центру управління обороною (НЦУО) Міноборони Росії, есмінець «Портер» 12 жовтня увійшов у південну частину акваторії Чорного моря. Його дії контролювали фрегат «Адмирал Эссен», малі ракетні кораблі «Вышний Волочек» і «Орехово-Зуево». Ці кораблі оснащені крилатими ракетами «Калібр».

Навесні один із чотирьох ескадрених міноносців ОРО типу «Арлі Берк» USS Ross DDG71 виконав прохід на північ через Чорноморські протоки і увійшов у Чорне море.

У кінці лютого в порт Одеси зайшов американський ракетний есмінець USS Donald Cook (DDG75). Експредставник США з питань України Курт Волкер назвав візити військових кораблів країн НАТО сигналом про те, що Росія не може діяти безкарно в акваторії Чорного і Азовського морів.