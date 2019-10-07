20 000 військових США прибудуть до Європи на найбільші за 25 років військові навчання

Американські військові заявляють, що готують масштабні навчання на початку наступного року в Європі за участю 20 000 військових із США. Це знаменує найбільшу дислокацію солдат із США до Європи за понад 25 років для навчання.

Європейське командування США заявило у понеділок, що військові навчання "Захисник Європи 20" (Europe Defender 20), які пройдуть з квітня по травень 2020-го року, підтримуватимуть цілі НАТО "підвищити готовність Альянсу та стримати потенційних супротивників". Очікується, що участь у навчаннях, які пройдуть на території 10 країн, візьмуть вісімнадцять держав, включно з Німеччиною, Польщею, Латвією, Литвою, Естонією та Грузією.

У навчаннях "Захисник Європи 20" (Europe Defender 20) також буде задіяно 9000 американців, які вже розміщені в Європі, та 8000 європейських військових.

Як відзначає видання Stars and Stripes, навчання будуть нагадувати масштабні навчання Reforger часів Холодної війни. Під час навчань, відзначає видання, Сухопутній війська США (U.S. Army) розгорне командний штаб дивізії, три танкових бригади та тисячі інших військових.

Навчання відбувались постійно і перетворили логістику ведення бойових операцій другою природою військ розміщених у Європі



У виданні також відзначають, що масивні військові навчання під час Холодної війни, які фокусувались на швидкому доправленні до Європи значної кількості військ, були частиною "підготовки до можливої війни із Радянським Союзом".

"Відомі під назовю Reforger, або ж навчання з Повернення війські до Німеччини (Reforger це похідне від Return of Forces to Germany - прим. ГА) ці навчання відбувались постійно і перетворили логістику ведення бойових операцій другою природою військ розміщених у Європі", - відзначає видання.

У Міноборони США заявляють, що навчання "підтверджує непохитну відданість США Північноатлантичному альянсу та обороні Європи ". Раніше президент США Дональд Трамп викликав занепокоєння багатьох членів НАТО коментарями, про "застарілість" НАТО. Сам Трамп наголошує, що його заяви переслідували мету підштовхнути країни Альянсу до збільшення витрат на власну оборону.

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