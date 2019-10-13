Президент Трамп пригрозив подати в суд на демократів Пелосі та Шиффа

Президент Дональд Трамп пригрозив у суботу ввечері подати в суд на найвищих демократів Конгресу: Адама Шиффа та спікерки Палати представників Ненсі Пелосі на тлі процедури імпічменту президента, яку розпочала Палата представників.

"Ми розглянемо це питання. Ми переслідуватиме цих людей. Це погані, погані люди», - сказав Президент на щорічній конференції консерваторів "Цінності виборців" у Вашингтоні.

Трамп заявив, що говорив зі своїми адвокатами про Шиффа і сказав їм: "Подавайте на нього в суд все одно, навіть якщо ми програємо, американська громадськість зрозуміє". Голова комітету з питань розвідки Палати Шифф очолює розслідування щодо імпічменту в Палаті представників.

"І подайте в суд на Ненсі Пелосі", - продовжив Трамп. "Або, можливо, ми повинні просто піддати їх імпічменту, бо вони брешуть, а те, що вони роблять - страшна річ для нашої країни".

Відповідно Конституції США, членів Конгресу не можна піддати імпічменту. Також стаття 1, частини 6 Конституції США захищає членів Конгресу від судових позовів за їх заяви в пленарній залі Конгресу, ця стаття також розповсюджується і на комітети.

Офіси Ненсі Пелосі та Адама Шиффа поки що заяви Президента не прокоментували.