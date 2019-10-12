Свідчення Йованович в Конгресі отримали високу оцінку колег

Заява Йованович відповідала «гордим традиціям» дипломатичної служби США, переконаний президент Асоціації американської дипломатичної служби - організації, яка об’єднує американських дипломатів - Ерік Рубін.

Американські дипломати не вимагають багато за свою службу, але просять, щоб «їх не примушували обирати сторони у внутрішньополітичних суперечностях» заявив Рубін в коментарі Голосу Америки.

«Заява посла Йованович відповідала гордим традиціям дипломатичної служби нашої країни і підкреслювала позапартійність та відданість інтересам нашої країні та обраним керівникам. Наша країна потребує досвідчених, відданих кар‘єрних дипломатів, щоб забезпечити процвітання та безпеку в цьому світі, наповненому викликами, - йдеться в заяві Рубіна. - Кар‘єрні дипломати США з гордістю служать народу Америки по всьому світові. Її представники не просять багато у відповідь, але чесно просять, щоб їх не примушували обирати сторони у внутрішньополітичних суперечностях».

В п‘ятнцю колишній посол США в Україні Марі Йованович виступила зі свідченнями перед комітетами Палати представників Конгресу США.

Під час свідчень посол сказала, що їй було важко повірити у те, що її усунули з посади посла США в Україні на основі «безпідставних та хибних звинувачень людей із очевидно сумнівними мотивами».

Вона назвала фікцією звинувачення на її адресу в тому, що вона була нелояльною до президента Трампа, які поширювали союзники Руді Джуліані. Каже, що не знає, чому Джуліані її атакував і припускає, що це тому, що його партнери вірили, що її зусилля із викоренення корупції в Україні перешкоджали їхнім

Як повідомляв "Голос Америки", Комітети Палати представників США розпочали розслідування в рамках процедури імпічменту. Конгресменів США зацікавила роль Державного департаменту у справі про можливий тиск на українську владу. Центральним об'єктом розслідування Конгресу є скарга, подана представником американської розвідки в рамках програми захисту для викривачів корупції. Автор скарги звинувачує президента США Дональда Трампа у тому, що той, буцімто, тиснув на владу в Україні, щоб отримати негативну інформацію на свого політичного суперника Джо Байдена. Скаржник також припускає, що звільнивши посла Йованович, президент зловживав владою.

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