США готові вивести американські війська, які залишились на півночі Сирії

США готові вивести близько тисячі американських військовослужбовців з північних районів Сирії. Про це повідомив у неділю міністр оборони США Марк Еспер, виступаючи в програмі «Обличчям до країни» на каналі CBS. Міністр назвав ситуацію в регіоні «неприйнятною» для американських військових.

Цьому кроку передувало виведення частини американських військ, які підтримували курдських бійців в боротьбі з «Ісламським державою». Це рішення, яке гостро розкритикували як демократи і республіканці, так і американські союзники, відкрило Туреччини шлях до розгортання наступу проти курдських сил, які є частиною Сирійських демократичних сил (СДС).

«За останні 24 години ми дізналися, що [Туреччина], ймовірно, хоче розширити свою атаку далі на південь на відміну від того, що планувалося раніше, а також на захід», - заявив Еспер в записаному раніше інтерв'ю CBS.

«За останні 24 години ми також дізналися, що СДС хочуть укласти угоду з сирійцями і росіянами, щоб контратакувати Туреччину на півночі», - додав він.

Він заявив, що напередодні інтерв'ю розмовляв з Трампом і що президент доручив збройним силам «почати продумане виведення військ з північних районів Сирії».

Президент Трамп також у неділю повідомив, що паралельно працює з конгресменами щодо запровадження санкцій проти Туреччини.

«Працюю з Ліндзі Ґремом та багатьма членами конгресу, у тому числі демократами щодо введення санкції проти Туреччини. Мінфін США готовий діяти, можливо, буде побрібен додатковий закон. У цьому питанні великий консенсус. Туреччина просить, щоь цього не робили. Слідкуйте за подіями», - написав президент у своєму Твіттері.