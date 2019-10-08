Туреччина готова до наступу в Сирії, а Трамп погрожує знищити її економіку, якщо буде негуманність 

Президент Дональд Трамп пригрозив Туреччині знищенням її економіки, якщо Анкара “перейде межі” у діях на півночі Сирії.

Застереження американського президента з’явилося в той час, як турецька армія заявила про готовність розпочати військову операцію вздовж її кордону на сирійському боці, щоб, як кажуть в Анкарі, створити там безпечну зону.

Якщо Туреччина зробить будь-що, що я у своїй величній і незрівнянній мудрості вважатиму неприпустимим, я повністю зруйную і знищу економіку Туреччини.

Міністерство оборони Туреччини повідомило у ніч з понеділка на вівторок, що “усі приготування до операції завершені”.

Анкара наполягає, що зона має бути очищена від курдських збройних формувань, які з американською підтримкою воювали проти сил “Ісламської держави”, але турецький уряд називає тих курдів терористами.

“Створення безпечної зони/коридору потрібне для миру і стабільності в нашому регіоні і для безпечного життя сирійців”, - проголошує турецьке міністерство оборони через Twitter.

Трамп дав згоду на турецькі плани в Сирії, заявивши про виведення американського контингенту з регіону і його наміри “покинути ці сміховинні безкінечні війни”.

Представники курдських сил назвали рішення Білого дому зрадою і “ударом у спину”.

Навіть кілька прихильників Трампа у Конгресі США долучилися до критики цього рішення президента.

“Катастрофічно помилкою” назвала цей крок лідер республіканців у Палаті представників у Конгресі Ліз Чейні.

Сенатор республіканець Ліндсі Ґрем заявив, що це посилить “поганих людей” і може призвести до відродження ІД.

Сенатор навіть припустив, що членство Туреччини в НАТО має бути призупинене, якщо вона почне наступ на курдські сили, які упродовж кількох років отримували американську зброю і координували свої дії зі Сполученими Штатами.

Ніккі Гейлі, яка була послом США в ООН, заявила, що США “повинні завжди підтримувати своїх союзників, якщо ми очікуємо, що вони підтримають нас. Полишати їх на смерть це велика помилка”.

Агентство Associated Press вважає, що Трамп у коментарях для преси у понеділок увечері не надто переймався можливим наступом турецької армії на курдів.

“Але я сказав Туреччині, що коли вони підуть поза межі того, що ми вважаємо гуманним… вони зазнають гніву”, - цитує далі Трампа АР.

Окрему увагу і багато коментарів привабив один з дописів Дональда Трампа у Twitter у понеділок увечері:

“Як я заявляв раніше, і щоб підтвердити, якщо Туреччина зробить будь-що, що я у своїй величній і незрівнянній мудрості вважатиму неприпустимим, я повністю зруйную і знищу економіку Туреччини (я це зробив раніше!)....”

Перед тим Трамп у понеділок оприлюднив у Twitter ​низку думок з цього приводу, які ілюструють його міркування на цю тему з наголосом на намірах припинити участь США у, як він написав, “безкінечних війнах” .

Один з дописів президента був такий великий, що через обмеження у Twitter, він був оприлюднений у 5-ти частинах:

1) “США мали перебувати в Сирії 30 днів і це було багато років тому. Ми залишалися і загрузали глибше й глибше у битву, мети якої не видно. Коли я прибув у Вашингтон ІД робила в регіоні, що хотіла. Ми швидко перемогли 100% Халіфату ІД ..."

2) "... і захопили в полон тисячі бійців ІД, переважно з Європи. Але в Європу їх не хотіли забирати. Казали тримати їх у США! Я відповів "Ні, ми зробили вам велику послугу і тепер ви хочете, що ми тримали їх у в’язницях США з великими витратами. Ви повинні взяти їх і судити". Вони…"

3) "... знову сказали "НІ", вважаючи, як завжди, що США завжди "дурні" щодо НАТО, торгівлі і всього. Курди воювали разом з нами, але ми давали величезні гроші і техніку, щоб вони це робили. Вони воювали з Туреччиною десятки років. Я підтримував це..."

4) "...майже 3 роки, але прийшов час нам покинути ці сміховинні безкінечні війни, багато з них міжусобиці, і повернути наших солдатів додому. Ми будемо воювати там, де нам це на користь і лише, щоб перемогти. Туреччина, Європа, Сирія, Іран, Ірак, Росія і курди тепер повинні..."

5) "...розібратися з ситуацією, і що вони хочуть робити з полоненими бійцями ІД у них по сусідству. Вони усі ненавидять ІД і ворогують роками. Ми - на відстані 7000 миль і роздушимо ІД ще раз, якщо вони колись знову полізуть на нас!"

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