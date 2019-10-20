Малвейні заперечив зв'язок між затримкою американської допомоги Україні та її співпрацею у розслідуванні щодо втручання у вибори 2016

В.о. голови апарату президента США Мік Малвейні заперечив, що військова допомога Україні була призупинена через питання співпраці Києва у поточному розслідуванні Міністерства юстиції США щодо втручання в американські вибори 2016 року. Про це Малвейні заявив в інтерв’ю Крісу Волласу на каналі Фокс Ньюз.

«Ми призупинили допомогу з двох причин. Ми про це багато говорили. Перша причина – це шалена корупція в Україні. Корупція в Україні настільки розповсюджена, що у 2014 році Конгрес прийняв закон, який вимагає від нас запевнитись, що питання викорінення корупції рухається у правильному напрямку… Президент також був занепокоєний, чи інші країни, а саме європейські країни, також допомагають (Україні – ред. ГА)», - заявив в інтерв’ю Малвейні.

Малвейні визнав, що Президент у минулому в розмовах з ним, у публічних розмовах з іншими, а також під час телефонної розмови із Зеленським говорив про розслідування атаки на сервер Національного комітету демократичної партії. Втім, це питання, запевнив Малвейні, не мало ніякого відношення до утримання Білим домом військової допомоги.

«Щойно ми переконались, що Україна вирішує питання корупції, про це ми дізнались від наших розмов з президентом Зеленським. Щойно наш Офіс управління бюджетом дослідив питання надання допомоги Україні іншими країнами. Виявляється, що вони не надають майже ніякої летальної допомоги, але вони надають їм значну фінансову нелетальну допомогу. Щойно ці два питання з’ясувалися, гроші були розморожені. Ніколи не було ніякого зв’язку між наданням допомоги та сервером!» - запевнив Малвейні.

Раніше, у четвер минулого тижня Мік Малвейні під час брифінгу назвав три причини утримання військової допомоги Україні – корупція в країні, питання про те, чи допомагають Україні інші країни, а також співпраця України у розслідуванні атак на сервер демократів. Щодо останньої, Малвейні додав, що Трамп хотів натиснути на Київ, щоб українське керівництво розслідувало справу можливого втручання в американські вибори 2016 року. Він додав, що така практика є цілком прийнятною в американській зовнішній політиці. Вже через кілька годин, Малвейні виступив з заявою, що його слова були неправильно інтерпретовані. Він заявив, що не було жодною домовленості надання «послуги за послугу» відносно виділення допомоги Україні та розслідуванням втручання у вибори 2016.

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