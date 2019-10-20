«Гілларі знову взялася за своє» – президент Трамп прокоментував слова Клінтон про Тулсі Габбард

Президент США Дональд Трамп висловив припущення, що його політична суперниця на попередніх виборах Гілларі Клінтон «зійшла з розуму», маючи на увазі її заяву, що що конгресвуман-демокртака, учасниця президентських перегонів 2020 Тулсі Габбард буцімто є "фавориткою росіян" і може бути використана ними, щоб відібрати голоси у демократів на виборах президента.

«Брехлива Гілларі знову взялася за своє! Вона називає конгресвумен Тулсі Габбард "фавориткою росіян", а Джилл Стайн "агенткою росіян". Як ви, напевно, чули, мене теж називали великим любителем Росії (і мені дійсно подобаються російські люди, мені подобаються всі люди!). Гілларі збожеволіла!» - написав президент Трамп у себе в Твіттері.

Клінтон виступила з цими заявами в подкасті Campaign HQ, який був опублікований у четвер. Клінтон не назвали імені Габбард, але в політичних кругах стало ясно, кого вона мала на увазі.