Сандерс зібрав на мітингу у Нью-Йорку рекордну кількість виборців

Претендент на президентську номінацію від демократів Берні Сандерс провів у Нью-Йорку найчисельніший мітинг з усіх демократичних кандидатів від початку кампанії.

Сандерс, який пережив серцевий напад кілька тижнів тому, заявив, що повністю одужав і повернувся до активної кампанії. Промову претендента на кандидатуру від демократів, якому у вересні виповнилося 78 років, прийшло послухати понад 25 тисяч людей. За даними оприлюдненого у п'ятницю опитування Рейтерс/Іпсос, серед виборців демократів, загалом по країні Сандерс має 16 відсотків підтримки і йде на другому місці, слідом за ним з 15-ма відсотками іде Елізабет Воррен. А лідирує Джо Байден, який має 21 відсоток підтримки серед демократів.

Деякі опитування у штатах, які голосуватимуть на праймериз першими, називають лідером перегонів Елізабет Воррен.