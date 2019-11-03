У Москві без пояснення причин був затриманий літак військового аташе США

У Москві без пояснення причин був затриманий виліт літака з американським військовим аташе на борту, повідомила газета The New York Times. За даними журналістів, інцидент стався ще в серпні, однак відомо про нього стало лише зараз.

Військовий аташе США в Росії був хворий і летів до Німеччини на лікування. Дипломатичні протоколи дозволяють швидко евакуювати посадових осіб, які опинилися в надзвичайній ситуації, проте літак із представником США був затриманий на кілька годин, попри протести з боку співробітників посольства Сполучених Штатів і Держдепартаменту.

У результаті аташе дозволили виліт, але не пояснили причину затримки. The New York Times назвала подію одним з епізодів «тривалої кампанії переслідування американських дипломатів у Росії».

Представники міністерства оборони США підтвердили, що такий інцидент був. Однак відомство відмовилося наводити подробиці і розкривати ім’я свого співробітника. У міністерстві закордонних справ Росії, коментуючи ситуацію, заявили, що американський офіцер пройшов прикордонний контроль, перебуваючи в машині швидкої допомоги, а затримка тривала нібито всього 20 хвилин.