Конгресмени США виступили проти повернення Росії до G7, доки РФ не почне поважати кордони сусідів і демократію

Комітет з міжнародних справ Палати представників Конгресу США одноголосно схвалив проект постанови, що засуджує ідею повернути Росію до Великої сімки до того, як РФ почне "поважати цілісність кордонів своїх сусідів та стандарти демократії".

Проект резолюції подав конгресмен-демократ Альбіо Сірес у співавторстві з низкою законодавців від Республіканської та Демократичної партій США.

"Знову і знову Росія виявляє неповагу до територіальної цілісності та демократичного вибору інших країн, - заявляє Сірес. – Коли Росію виключили з Групи Восьми в 2014 після агресивних дій в Україні, решта сім країн узгодили декілька умов, які потрібно виконати до того, як Росії дозволять брати участь у наступних самітах. Росія не виконала жодну з цих умов, але стала більш агресивною в Україні і шкодить демократії в численних інших країнах, включаючи Сполучені Штати".

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