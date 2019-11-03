Майже половина американців виступають за імпічмент Трампа

49% американців підтримують імпічмент Дональда Трампа та усунення його з посади президента, 46% – проти. Такими є результати опитування, проведеного NBC спільно з Wall Street Journal. Динаміка не на користь президенту Трампу, адже минулого місяця за цим же опитуванням за імпічмент виступили 43%, проти – 49%.

Разом з тим підтримка президента в рядах його власної республіканської партії лише посилилась. Тільки 6% республіканців – за імпічмент та усунення президента з посади, минулого місяця ця цифра становила 11%.

Серед демократів у боротьбі за номінацію на перегонах 2020 продовжує лідирувати колишній віце-президент Джо Байден (27%), за ним сенаторка Елізабет Воррен (23%), на третьому місці - сенатор Берні Сандерс (19%).

Якщо б загальні вибори пройшли зараз, за даними опитування, Байден отримав би 50% голосів виборців, Трамп – 41%. Відповідно у випадку змагання між Воррен та Трампом, сенаторка б також перемогла діючого президента, отримавши 50% проти 42%.

Загалом, 46% американців відповіли, що вони майже певні, що не голосуватимуть за Трампа на виборах наступного листопада, а 34% сказали, що майже неодмінно віддадуть свої голоси за діючого президента.