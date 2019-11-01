У Білому домі заявили про готовність до імпічменту

Спікерка Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі заявила у п'ятницю, що відкриті слухання у рамках розслідування про імпічмент президента Трампа відбудуться вже цього місяця.

В інтерв'ю Bloomberg News Пелосі сказала: «Я припускаю, що публічні слухання відбудуться в листопаді», і додала, що будь-які докази правопорушень, можливо допущених президентом, повинні бути «залізними».

Прес-секретар Білого дому Стефані Грішем в інтерв'ю Fox News в п'ятницю заявила, що адміністрація «готова до того, що імпічмент відбудеться».

Палата представників, контрольована демократами, проголосувала у четвер за формальний початок розслідування про можливий імпічмент Трампа. Це сталося через кілька тижнів після фактичного початку розслідування, в рамках якого конгресмени за закритими дверима заслухали свідчення свідків.

Всі республіканці у Палаті представників проголосували проти початку розслідування, до них приєдналися двоє демократів. Решта демократів підтримали початок розслідування, голоси розподілилися наступним чином: 232 голоси на підтримку розслідування і 196 проти.

Якщо Палата представників оголосить імпічмент Трампу (для цього потрібна проста більшість голосів), процес буде перенесений в контрольований республіканцями Сенат, де для відсторонення президента від влади потрібно набрати дві третини голосів. Оскільки для цього буде потрібно, щоб імпічмент підтримали як мінімум 20 сенаторів-республіканців, ймовірність відсторонення Трампа від влади видається мінімальної.

Дивіться також: Підсумки візиту генерального секретаря НАТО до Києва