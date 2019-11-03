Міністерство юстиції США оприлюднило сотні сторінок документів, пов’язаних з розслідуванням Мюллера

Міністерство юстиції США в суботу оприлюднило півсотні сторінок витягів з інтерв'ю, електронних листів та інших документів, пов'язаних з розслідуванням спеціального прокурора Мюллера втручання Росії в американські вибори 2016. Серед оприлюднених документів – одкровення ряду ключових в президентській передвиборчій кампанії Трампа осіб, в тому числі тодішнього керівника кампанії Пола Манафорта та його заступника Ріка Ґейтса. Так, відповідно до оприлюднених документів, Манафорт ще влітку 2016 року висунув ідею, що саме Україна, а не Росія відповідальна за злам сервера Національного комітету демократичної партії, про що в інтерв’ю з ФБР розповів його заступник Ґейтс. За новою інформацією, люди в команді Трампа наполягали на теорії про роль України у витоку документів Демократичної партії набагато раніше, ніж це вважалося.

Міністерство юстиції оприлюднило документи після рішення суду за позовами американських ЗМІ BuzzFeed та CNN. Кожного місяця Міністерство буде оприлюднювати нову партію документів протягом наступних восьми років.

Водночас видання Washington Post опублікувало статтю з посиланням на свої джерела, в якій йдеться, що за словами неназваних чиновників, знайомих з ситуацією, Дональд Трамп вважав, що все українське керівництво мало змову з демократами підірвати його кампанію 2016 року. «Вони намагались мене повалити», - цитують Дональда Трампа чиновники, які були присутні на зустрічі президента зі своїми радниками у травні цього року, які намагались переконати його, що новообраний президент України – союзник та заслуговує на підтримку США. «Вони жахливі, корумповані люди», - цитують президента неназвані чиновники.

На прохання Washington Post прокоментувати цю інформацію в Білому домі поки не відповіли.

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