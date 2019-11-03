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Викривач у справі про імпічмент готовий відповісти на запитання республіканців в Комітеті з розвідки

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Представник розвідки, чия скарга призвела до розслідування у Палаті представників у справі імпічменту президента Трампа, відповідатиме на письмові питання республіканців. Адвокат викривача Марк Заїд у себе в Твіттері написав, що його команда адвокатів передала відповідну пропозицію члену Комітету з розвідки, конгресмену-республіканцю Девіду Нуньєсу.

«Ми запропонували як Комітету з розвідки Палати представників, так і Комітету з розвідки Сенату, республіканцям та демократам, надати письмові відповіді викривача, під присягою, та за умов покарання за лжесвідчення».

Разом з тим, вказав адвокат, викривач не відповідатиме на запитання, які можуть загрожувати безпеці викривача.

«Не дивлячись на багаторічну політику Комітету з розвідки, направлену на захист викривачів, особливо їх анонімності, республіканці намагаються викрити особистість нашого клієнта, що може становити загрозу його/її безпеці та безпеці його/її родини».

«Ми готові співпрацювати, щоб переконатись, що саме факти, а не партійна приналежність спрямовують процес, пов'язаний з викривачем», - додав у Твіттері адвокат.

Скарга, яка стала загальнодоступною у вересні, запустила закрите розслідування щодо імпічменту Палатою представників Конгресу США. Подробиці в скарзі були значною мірою підтверджені іншими посадовими особами під час закритих слухань.

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