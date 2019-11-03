Білий дім: в діях президента Трампа нема підстав для імпічменту

Білий дім в неділю виступив на захист прагнення президента Дональда Трампа домогтися від України розслідування стосовно колишнього віце-президента Джо Байдена - одного зі своїх головних суперників-демократів на виборах 2020 року. Білий дім заявив, що це прохання не є правопорушенням, яке може стати підставою для імпічменту.

«Ніщо тут не може становити "серйозний злочин або проступок"», - заявила CNN старший помічник Трампа Келліенн Конвей, маючи на увазі підстави для імпічменту президента, зазначені в Конституції США. Заява Конуей прозвучала через кілька днів після того, як підконтрольна демократам Палата представників схвалила процедуру розслідування щодо імпічменту Трампа в зв'язку з його діями щодо України.

Разом з тим Конвей сказала, що їй невідомо, чи вимагав Трамп в обмін на розблокування військової допомоги Україні, щоб Київ розслідував діяльність Байдена, його сина Гантера Байдена, а також теорію, що саме Україна, а не Росія зламала комп'ютери Національного комітету Демократичної партії в спробі допомогти перемогти Трампа на виборах 2016 року.

«Я почуваю комфортно, заявляючи, що Трамп ніколи не згадував про «послугу за послугу " або про [вибори] 2020 року в телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським у кінці липня», - сказала Конвей.

«Давайте будемо чесними, - сказала вона, - про що там (в телефонній розмові двох лідерів) не згадувалася, так це про утримання допомоги. Вони отримали цю допомогу».

Демократи заперечують твердження Білого дому. «Конгрес виділив гроші на допомогу Україні, а президент незаконно утримував ці гроші», - заявив голова комітету Палати представників з міжнародних справ Елліот Енґель телекомпанії АВС.

Трамп написав в «Твіттері»: «Багато людей слухали мою телефонну розмову з українським президентом, коли вона (розмова) відбувалася. Я ніколи не чув ніяких скарг. Причина в тому, що вона була абсолютно доречною, я б сказав, бездоганною. Республіканці ніколи не були такі єдині, і мій рейтинг схвалення серед республіканців становить сьогодні 95%!»

Виступаючи в ефірі CNN, Конвей також сказала, що Трамп має «велику довіру» до американського розвідувального товариства, але відмовилася сказати, чи вірить Трамп їх висновкам про те, що Москва, а не Україна втручалася у вибори в США в 2016 році, щоб допомогти йому перемогти екс-держсекретаря демократку Гілларі Клінтон.

Кілька співробітників адміністрації Трампа у національній розвідці та дипломатичному корпусі заявили слідчим Палати представників, що Трамп тимчасово утримував гроші, виділені на допомогу Києву в боротьбі з проросійськими сепаратистами на сході країни в спробі посилити тиск на Україну, з тим щоб вона відкрила розслідування, які могли б допомогти йому в його політичній боротьбі.

Втім Конвей відкинула ці свідчення, заявивши, що «не можна відбирати найбільш вигідні елементи 10-годинних слухань».

Американське законодавство забороняє кандидатам звертатися за іноземною допомогою на виборах і отримувати її. Відповідаючи на питання журналіста CNN Дейни Беш, чи вважає вона доречною ситуацію, коли Трамп просить іншу країну провести розслідування щодо американського громадянина Байдена, Конвей сказала: «Це дуже спрощена версія того, що сталося».

За словами Конвей, «Джо Байдена не можна ізолювати від його дій в минулому», коли, будучи другою людиною в країні після президента Барака Обами, він, поряд з європейськими лідерами, вимагав від України звільнити прокурора, який, на їхню думку, не розслідував корупцію серед високопоставлених чиновників в цій східноєвропейській країні.

Жодного з Байденів не звинувачують у скоєнні неправомірних дій, втім, Байден-молодший визнав, що він продемонстрував «неправильність суджень», погодившись працювати у раді директорів компанії Burisma, оскільки це викликало політичні проблеми для його батька, який намагається стати кандидатом в президенти від Демократичної партії і кинути виклик Трампу на виборах 2020 року. Кілька місяців тому Байден-молодший залишив українську компанію.