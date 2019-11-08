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21:40 - 21:55
Час-Тайм. Помпео розповів про основне завдання роботи Держдепу в Україні
08:00 - 08:05
Студія Вашингтон. Заява Трампа щодо Дня пам'яті жертв комунізму
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Студія Вашингтон
1 годину тому
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1080p | 72,8MB
Студія Вашингтон
Випуски
Листопад 07, 2019
Студія Вашингтон. Демократи знову головують у конгресі Вірджинії
Листопад 06, 2019
Студія Вашингтон. Україна – країна із частково вільним інтернетом
Листопад 05, 2019
Студія Вашингтон. Чого домагався Луценко? Нові подробиці
Листопад 02, 2019
Студія Вашингтон. Секс-скандал в Конгресі США завершився звільненням
Листопад 01, 2019
Студія Вашингтон. Підсумки візиту Столтенберґа до Києва
Жовтень 31, 2019
Студія Вашингтон. Опозиція будівництву Північного потоку 2 є одним з пріоритетів США
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