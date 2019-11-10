Іран почав будівництво другого реактора на АЕС в Бушері

Іран у неділю почав заливати бетон для фундаменту другого ядерного реактора на АЕС в Бушері.

АЕС працює на урані російського, а не іранського виробництва, і знаходиться під контролем МАГАТЕ. Тегеран заявляє, що його діяльність в ядерній сфері носить виключно мирний характер і направлена на забезпечення країни енергією.

«Атомна енергетика забезпечує надійне електропостачання, і кожна електростанція економить нам 11 мільйонів барелів нафти або 660 мільйонів доларів на рік», - заявив глава іранської Організації з атомної енергії Алі Акбар Салехі, виступаючи на церемонії в неділю, яка транслювалася по телебаченню.

Іран заявляє про намір збагачувати уран до рівня в 4,5%, трохи вище обмеження, що міститься в Ядерній угоді 2015 року – 3,67%. Вихід за рамки цього обмеження був частиною попередніх кроків Ірану по відходу від Ядерної угоди на тлі його закликів до інших учасників допомогти йому обійти санкції США, пов'язані з експортом нафти. Для створення ядерної зброї потрібен уран, збагачений до рівня набагато вище 4,5%.

США вийшли з Ядерної угоди з Іраном в минулому році.