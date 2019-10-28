Міністр фінансів США: Вашингтон посилить санкції проти Ірану

Міністр фінансів США Стівен Мнучин, перебуваючи в Ізраїлі в рамках візиту на Близький Схід, заявив, що Сполучені Штати посилять економічний тиск на Іран у зв'язку з його ядерною програмою. Про це повідомляє Reuters.

Санкції, відновлені президентом Дональдом Трампом після виходу США з міжнародної ядерної угоди, істотно скоротили нафтові доходи Ірану і значно обмежиди доступ Тегерана до світової банківської системи.

Мнучин, виступаючи в понеділок у Єрусалимі разом з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу, не уточнив подробиць того, які саме заходи можуть бути застосовані.

Ми проводимо кампанію максимального тиску у вигляді санкцій



«Ми проводимо кампанію максимального тиску у вигляді санкцій. Вони спрацювали і працюють, перекриваючи грошові потоки», - зазначив Мнучин.

Міністр запевнив Нетаньягу: «Ми будемо і далі посилювати тиск, все більше і більше ... Я щойно провів дуже продуктивний робочий обід з вашою командою. Вони подали нам ряд дуже конкретних ідей, які ми будемо далі опрацьовувати».

З моменту виходу з ядерної угоди Вашингтон вживає заходів для обмеження експорту іранської нафти, який є основою економіки країни. Санкції викликають невдоволення у американських союзників, які також підписали укладену в 2015 році угоду. Нагадаємо, документ був покликаний обмежити ядерну програму Тегерана в обмін на пом'якшення санкцій.

Іран наполягає, що не прагне отримати ядерну зброю.

Нетаньягу, який виступав проти ядерної угоди, наполягає, що здатність Ірану розробити ядерну зброю загрожує іншим країнам Близького Сходу і закликає посилити тиск.

«Я хотів би подякувати вам за те, що ви робите, і закликати вас робити більше, набагато більше», - сказав він, звертаючись до Мнучина.

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