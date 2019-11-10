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Ніккі Гейлі говорить у своїх мемуарах про нелояльність деяких членів адміністрації Трампа

  • ap
U.S. President Trump meets with U.N. Ambassador Haley in the Oval Office of the White House in Washington...

Колишній посол США в ООН Ніккі Гейлі, що служила при президенті Дональді Трампі, стверджує в своїх мемуарах, що два провідних співробітника адміністрації намагалися схилити її до того, щоб вона виступила проти деяких елементів політики Трампа.

Гейлі пише, що колишній держсекретар Рекс Тіллерсон і колишній глава апарату Білого дому Джон Келлі пішли по «небезпечною стежкою». У своїй книзі «При всій повазі» (With All Due Respect) Гейлі описує зустріч з Тіллерсоном і Келлі, які розходилися з Трампом у питанні про вихід США з Паризької кліматичної угоди та з інших питань.

Гейлі пише, що Тіллерсон і Келлі вважали, що намагаються «врятувати країну», але згадує, як вона думала про те, що вони лише намагалися нав'язати свої власні уявлення. «Я була шокована», - пише Гейлі.

Книга Гейлі надходить у продаж у вівторок.

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