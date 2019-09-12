Новий посол США в ООН: "Лідерська роль Америки абсолютно необхідна"

Новий постійний представник США в ООН Келлі Крафт у четвер розпочала роботу, пообіцявши відстоювати цінності і інтереси країни, підтримувати друзів та союзників, та боротися за права бідних і слабких.

Крафт, яка раніше обіймала посаду посла США у Канаді, заступила на посаді представника США в ООН Ніккі Гейлі, яка подала у відставку у 2018 році після двох років роботи. Спочатку президент США Дональд Трамп хотів призначити постпредом колишнього офіційного представника Держдепартаменту Гедер Науерт, але вона зняла свою кандидатуру через сімейні обставини.

«У світі, який характеризується гуманітарними кризами і геополітичними викликами, сильна лідерська роль Америки абсолютно необхідна, і я маю намір цьому сприяти», - сказала Крафт журналістам після зустрічі з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем і голосування за трьома резолюціями Ради Безпеки.

«Я буду відстоювати американські цінності та інтереси. Я буду захищати наших друзів і союзників. Я буду боротися за права бідних і слабких. І я ніколи не відмовлюся працювати з тими, хто щиро хоче відстоювати людську гідність», - запевнила вона.

На відміну від Гейлі, Крафт не є членом кабінету Трампа. Їй доведеться зіткнутися з низкою складнощів, в тому числі через політику «Америка перш за все», яку проводить Трамп, і його критичні висловлювання про інші країни. При цьому їй треба намагатися переконати іноземних дипломатів підтримати американські ініціативи.

В обов'язки Крафт буде входити просування ініціатив США щодо стримування впливу Ірану і збереження жорстких санкцій відносно Північної Кореї, поки Вашингтон намагається домовитися з Пхеньяном про припинення його ядерної та ракетної програм.

«Це честь - заслужити довіру президента, і я постараюся зберегти і зміцнити цю довіру, продовжуючи просувати політику цієї адміністрації», - сказала Крафт.

Вона зазначила «сміливий лідерський стиль» Трампа і пообіцяла стати голосом «непохитної відданості демократії, свободі, захисту прав людини і мирному врегулюванню конфліктів, коли це можливо».

Дивіться також: Теракт 11 вересня: ірландський паб через дорогу від Всесвітнього торговельного центру став меморіалом на честь загиблих