У Білорусі відбуваються парламентські вибори

У Білорусі 17 листопада проходять вибори в Палату представників – нижню палату Національних зборів.

Виборчі дільниці в країні відкрилися о 8:00 за місцевим часом і працюватимуть до 20:00. Всього відкрито близько шести тисяч дільниць для голосування, в тому числі 46 іноземних.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, вибори 110 депутатів Палати представників проводяться лише по одномандатних виборчих округах, жодних партійних списків на виборах у Білорусі ніколи не було. Цього разу для участі у виборах було зареєстровано 560 кандидатів, у тому числі від трудових колективів, як у часи СРСР, а також політичних партій.

Обраним вважається кандидат, який отримав найбільшу кількість голосів. Вибори визнаються такими, що відбулися, якщо в голосуванні взяли участь більше половини виборців округу, внесених у списки.

На нинішніх виборах зможуть проголосувати понад 6,5 мільйонів громадян Білорусі. Близько 36% виборців проголосували достроково в період з 12 по 16 листопада.

ЦВК не фіксував істотних порушень на достроковому голосуванні. Однак спостерігачі стверджували, що офіційні дані про явку, опубліковані Центрвиборчкомом за підсумками чотирьох днів дострокового голосування, завищені більш ніж удвічі. Всього спостерігачі зафіксували 461 порушення виборчого законодавства.

На дільницях для голосування працюють тисячі спостерігачів. Європейський союз раніше висловив надію, що вибори пройдуть чесно і прозоро.

Організація з безпеки і співпраці в Європі заявила, що оприлюднить попередній звіт своєї спостережної місії 18 листопада.

Вибори до парламенту Білорусі повинні були відбутися в наступному році. Однак раніше президент країни Олександр Лукашенко оголосив, що вони пройдуть восени, а в наступному році відбудуться вибори глави держави.

Палата представників Національних зборів у складі 110 депутатів обирається на чотири роки. В історії суверенної Білорусі парламентські вибори проводилися в 1995, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016 роках. Після 1995 року жодні вибори не були визнані ОБСЄ як вільні та демократичні.