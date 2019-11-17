Телефонний дзвінок між Трампом та Зеленським був «недоречним» - помічниця Пенса

Телефонний дзвінок між президентом США Дональдом Трампом та його українським колегою Володимиром Зеленським 25 липня був "недоречним", - сказала помічниця віце-президента Майка Пенса законодавцям, згідно зі стенограмою, опублікованою в суботу.

Дженніфер Вільямс, помічниця з питань зовнішньої політики Майка Пенса, яка чула телефонну розмову 25 липня, засвідчила, що наполягання Трампа, щоб Україна провела розслідування щодо компанії Burisma та обставин буцімто втручання у вибори США з території України у 2016-му, "вразили мене як незвичні і недоречні".

Вона сказала, що розмова мала "більш політичний характер", ніж телефонні дзвінки президента з іншими зарубіжними лідерами.

Палата представників у суботу також оприлюднила стенограму свідчень за закритими дверима Тима Моррісона, колишнього помічника Білого дому з питань політики щодо Європи та Росії в Раді національної безпеки, який також чув цю телефонну розмову.

Моррісон, який подав у відставку за день до своїх свідчень у Конгресі минулого місяця, і Вільямс, обидва висловили стурбованість щодо зауважень Трампа до президента України Володимира Зеленського.

"Мені не комфортно від ідеї, що президент Зеленський може брати участь у нашій політиці", - заявив Моррісон законотворцям. Він також назвав тон Зеленського в розмові з Трампом "догідливим".

Моррісон відмовився назвати дзвінок незаконним чи неналежним, натомість він сказав, що побоювався, що інформація про цей дзвінок стане публічною та зашкодить відносинам з Україною. Він додав, що лише пізніше дізнався, що допомога Україні була обумовлена розслідуваннями.

Публічні свідчення в Конгресі Вільямс та Моррісона призначені на наступний тиждень.

Палата представників у суботу також заслухала за закритими дверима свідчення чиновника Білого дому про утримання військової допомоги Україні. Марк Сенді, службовець Офісу з питань управління та бюджету, був першим працівником цієї служби, який дав свідчення. Три офіційні особи до нього з законодавцями говорити відмовились.

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