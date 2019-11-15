Сьогодні Йованович, колишня посол США в Україні, виступить на відкритому засіданні щодо імпічменту Трампа

У п’ятницю на відкритому засіданні слідства Палати представників Конгресу США щодо імпічменту президента Дональда Трампа очікують виступу Марі Йованович, яка була послом у Києві з серпня 2016 до травня 2019 року.

У середу пролунали перші публічні свідчення від Біла Тейлора, теперішнього виконувача обов’язків посла США в Києві, а також Джорджа Кента, чільного посадовця Державного департаменту, відповідального за американську політику щодо України.

Йованович вже давала свідчення за зачиненими дверима у жовтні і згідно з письмовим викладом заявила, що була достроково усунена з дипломатичної посади в Україні внаслідок “безпідставних і фальшивих тверджень людей з очевидно сумнівними інтересами”.

Серед осіб, яких називають дієвими особами у кампанії проти Марі Йованович, є колишній генеральний прокурор України Юрій Луценко, який контактував з особистим адвокатом президента Дональда Трампа, Руді Джуліані.

Про Йованович згадано викладі телефонної розмови президента Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським 25 липня, що стала підставою для звинувачень американського президента у зловживанні посадою та поштовхом до процедур імпічменту.

Опоненти Трампа підозрюють, що Йованович була усунена за кілька місяців до того, як вибіг її термін у Києві, бо вона не виявила достатньої підтримки намаганням Руді Джуліані організувати українське розслідування щодо колишнього віце-президента Джо Байдена і стосовно звинувачень, що певні сили в Україні намагалися діяти проти Дональда Трампа під час американської президентської кампанії 2016 року .

Виклад липневої телефонної розмови Трампа підтвердив, що там пролунали заклики до Зеленського розслідувати ті звинувачення.

Критики Дональда Трампа звинувачують його у тому, що оголошення про українське слідство щодо колишнього американського віце-президента потрібне для виборчої боротьби проти Джо Байдена - одного з можливих опонентів Трампа на виборах 2020 року.

Американський президент наполягає, що у телефонній розмові нема нічого протизаконного, і що він просто домагався розслідування корупції.

Трамп також заперечує, що затримував виділення багатомільйонної військової допомоги Україні для того, щоб Київ виконав його наполягання щодо відкриття розслідувань.

"Історія усунення Йованович з посади посла в Україні відображає найскладнішу політичну і статеву динаміку президентства Трампа. Зараз розслідування щодо імпічменту показує ту динаміку, бо вперше жінка готується прилюдно постати перед найзапеклішими захисниками Трампа у Конгресі, майже усі з яких чоловіки, і йдеться про кампанію її усунення з посади, яку вели також чоловіки - союзники президента", - написала напередодні американська газета Washington Post.

Наступного тижня у вівторок очікують подальших відкритих свідчень від:

Дженіфер Вільямс, помічниці віце-президента США Майка Пенса;

Александра Віндмана, колишнього директора з європейських питань в Раді з національної безпеки США;

Курта Волкера, колишнього спеціального посланця США у справах України;

Тіма Моррісона, помічника в Раді з національної безпеки з питань Європи та Росії.

У середу мають постати:

Ґордон Сондленд, посол США у Європейському Союзі;

Лора Купер, заступниця помічника міністра оборони у справах Росії, України та Євразії.

У четвер:

Фіона Гілл, колишня директор з питань Європи та Росії в Раді з національної безпеки.

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