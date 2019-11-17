Трамп відвідав медичний центр Волтер Рід для особистого медичного обстеження

Президент Дональд Трамп в суботу відвідав Національний військовий медичний центр Волтер Рід для проведення щорічного медогляду. Про це в суботу повідомила прес-секретар Білого дому Стефані Ґрішем.

«В очікуванні дуже напруженого 2020 року, президент скористався вільними вихідними у Вашингтоні, щоб почати своє звичайне щорічне медичне обстеження в Волтер Рід», - сказала Ґрішем.

Білий дім, як правило, самостійно приймає рішення про публікацію тієї чи іншої частини результатів медогляду президента. Трамп не зобов'язаний розголошувати інформацію про своє здоров'я, і не існує ніяких певних правил проведення медичного обстеження президента.

Останній раз Трамп перевіряв стан свого здоров'я в лютому. Тоді лікар Білого дому Шон Конлі повідомив про те, що президент перебуває у дуже хорошій формі. Під час обстеження лікарі перевіряли те, як відбилися на здоров'ї президента раніше дані йому рекомендації про дотримання більш здорової дієти.