Трамп не хоче оприлюднення його податкових декларацій - звернувся до Верховного суду

Президент США Дональд Трамп звернувся до Верховного суду США з проханням заблокувати рішення суду нижчої інстанції, який зобов'язав бухгалтерську компанію Mazars передати податкові декларації Трампа демократам у Конгресі.

Один позов до Верховного суду просить заблокувати відповідне рішення Апеляційного суду Федерального округу Колумбія, ухвалене у середу. Інший позов просить заблокувати аналогічні вердикти нью-йоркських судів, які зобов'язали Mazars передати особисті та корпоративні декларації Трампа за 2011-2018 роки.

Адвокати Трампа назвали ці рішення незаконними, нагадавши, що вперше Конгрес намагається отримати таку інформацію щодо чинного президента США. На думку адвокатів, якщо Конгрес отримає ці декларації, він придбає широкі можливості «збору бруду на політичних супротивників».

У 2016 році Трамп порушив багаторічну американську президентську традицію і відмовився добровільно опублікувати свою податкову декларацію.

Він відмовлявся це робити і в наступні роки.Нині більшістю у Верховному суді США мають консервативні судді (5-4), двоє з них були призначені особисто Трампом.

Раніше екс-віце-президент США, конкурент Трампа на виборах президента США 2020-го року, Джо Байден заявив, що американці мають право знати, що Трамп "ховає у своїх податкових деклараціях".

"Президент Трамп звернувся до Верховного суду, щоб заблокувати оприлюднення його податкових декларацій. Щось там у них має становити загрозу, але на даному етапі все це лише спекуляції. Дуже багато поставлено на кін. Розмежування гілок влади. Легітимність суду. Відповідальність президента", - коментує американський медійник-ветеран Ден Ратер.

Сам президент США неодноразово наполягав, що не оприлюднює свої податкові декларації, бо його фінанси проходять аудит. Трамп також називає увагу до його податкових декларацій частиною намагать Демократичної партії США вплинути на результат президентських виборів.

"Я виграв вибори 2016-го року частково і через те, що мої податкові декларації не було оприлюднено через аудит, який я проходжу (він досі триває), і виборцям було байдуже до цього. Тепер радикальні ліві демократи, хочуть повторного розгляду цього питання. Зробити це частиною виборів 2020-го року!", - твітував президент США у травні.