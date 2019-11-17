Британія опублікує звіт про російське втручання в британську політику після виборів 12 грудня

Британський уряд опублікує парламентський звіт за результатами розслідування ймовірного російського втручання в британську політику після виборів 12 грудня. Про це повідомив у неділю міністр безпеки країни Брендон Льюїс.

Підготовлена парламентським комітетом з розвідки і безпеки доповідь вже була перевірена спецслужбами, і опозиція звинувачує уряд у протидії його публікації, оскільки документ може містити чутливу інформацію, що стосується прем'єр-міністр Бориса Джонсона і його партії.

Льюїс заявив телеканалу Sky News, що звіт не може бути опублікований через обмеження, що накладаються на оголошення уряду під час передвиборної кампанії. «Ми хочемо переконатися, особливо з урахуванням того, що тут йдеться про національну безпеку, що ми пройдемо через цей процес належним чином, - сказав він. - Ми не можемо публікувати певні речі перед загальними виборами, але після загальних виборів ця доповідь буде опублікована». Минулого тижня уряд заявив, що звіт не був опублікований, оскільки процедура необхідної перевірки займе кілька тижнів.

Великобританія звинуватила Росію у втручанні або спробі втручання у вибори на Заході. Москва ці звинувачення відкидає. Комітет з розвідки і безпеки досліджував заяви про російську активність, спрямовану проти Сполученого Королівства, в тому числі про втручання в хід референдуму про членство в ЄС в 2016 році, коли Джонсон був одним з головних прихильників виходу з блоку.

Газета Sunday Times повідомила, що укладачі доповіді дійшли висновку, що втручання могло вплинути на референдум по Брекзіту, але цей вплив «не можна виміряти кількісно».