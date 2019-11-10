Sunday Times назвала імена дев’яти росіян – спонсорів британських консерваторів

Британська газета Sunday Times назвала імена дев’яти бізнесменів із Росії, що фігурують у доповіді про російські загрози для британської демократії, публікацію якої відклав уряд Боріса Джонсона, викликавши різку критику опозиції.

Як пише видання, йдеться про спонсорів владної Консервативної партії Великої Британії.

Деякі зі згаданих у доповіді росіян, як стверджується, підтримують теплі відносини з прем’єр-міністром Борісом Джонсоном. Серед них Олександр Темерко, директор британської компанії Aquind Limited, колишній віцепрезидент і заступник голови правління нафтової компанії ЮКОС. Протягом останніх семи років Темерко пожертвував консерваторам більше ніж мільйон фунтів стерлінгів.

Він залишив Росію незабаром після експропріації активів ЮКОСу в 2005 році, згодом отримав британське громадянство.

У доповіді також йдеться про банкіра Олександра Лебедєва. Його син Євген є власником компанії, яка випускає газету London Evening Standard. У квітні 2018 року Євген Лебедєв, як стверджується, запрошував Джонсона на вечірки в будинок сім’ї Лебедєвих недалеко від міста Перуджа в Італії. Джонсон тоді був міністром закордонних справ.

У доповіді згадана також дружина колишнього заступника міністра фінансів Росії Володимира Чернухіна – Любов Чернухіна, яка пожертвувала консерваторам у минулому році понад 450 тисяч фунтів стерлінгів.

Із публікації Sunday Times неясно, чи зроблені в доповіді якісь висновки з того факту, що низка російських громадян, які живуть у Британії, фінансують консерваторів.

Як і раніше, невідомо, чи сказано в доповіді про те, що Росія втручалася у вибори у Великій Британії і в референдум щодо «Брекзиту».

Уряд Джонсона відклав публікацію доповіді до обрання в грудні нового складу парламенту. Це рішення викликало критику лейбористів, які припустили, що консерваторам «є що приховувати».

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