Президент та міністр закордонних справ України заперечують, що на них тиснули – Трамп

Президент Дональд Трамп у себе в Твіттері в неділю нагадав, що не було ніякого тиску на Президента та міністра закордонних справ України.

«Республіканці та інші повинні пам'ятати, що Президент та міністр закордонних справ України обидва заявили, що на них ніяким чином не тиснули. Також, вони навіть не знали про ненадходження грошей, і вони отримали гроші без будь-яких умов. Але чому Німеччина, Франція (Європа) не платить?», - твітує президент Дональд Трамп.

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