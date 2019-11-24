Суд може винести рішення, яке захистить чиновників, готових свідчити в Конгресі в рамках розслідування щодо імпічменту

За словами юристів, судове рішення, прийняття якого очікується в понеділок, може забезпечити юридичний захист колишньому раднику президента з національної безпеки Джону Болтону та іншим офіційним особам, що дає їм можливість співпрацювати з розслідуванням у справі про імпічмент президента Дональда Трампа.

Як заявила вашингтонська окружна суддя Кетанджі Браун Джексон, в понеділок вона має намір винести рішення за позовом, поданим комітетом Палати представників, які прагнуть примусити колишнього радника Білого дому Дона Макґана дати свідчення в рамках розслідування щодо імпічменту.

У жовтні Браун Джексон, призначена на свій пост Бараком Обамою, сказала в ході усних дебатів в суді, що винесе рішення на користь Палати представників. Якщо рішення, яке примушує Макґана свідчити, буде прийнято, воно не матиме зобовязуючої сили по відношенню до інших потенційних свідків та може бути оскаржене в іншій судовій інстанції. Втім, кажуть юристи, Болтон та інші чиновники можуть використати це рішення, щоб виправдати своє рішення свідчити в Конгресі.

Адміністрація Трампа стверджує, що Конституція не дає Конгресу права зобов'язувати високопоставлених представників виконавчої влади свідчити.