Ключовий свідок у справі про імпічмент Трампа відповість на питання про дзвінок з київського ресторану

Ще один важливий день у Вашингтоні очікується в середу 20 листопада, коли ключовий свідок у справі про імпічмент президента США Дональда Трампа, Ґордон Сондленд, має виступити перед Комітетом з розвідки Палати представників Конгресу США у відкритому режимі.

Посол США до ЄС, який також є успішним бізнесменом і значним донором Республіканської партії, Ґордон Сондленд, за повідомленнями, мав часті розмови з президентом США Дональдом Трампом і відігравав значну роль у формуванні політики щодо України.

У переддень свідчень Сонленда протягом 11 годин комітет з розвідки Палати представників США заслуховував чотирьох свідків. Президент США Дональд Трамп назвав цей день "чудовим днем для республіканців".

"Чудовий день для республіканців та нашої країни!" – написав Трамп у Twitter ввечері у вівторок після завершення свідчень.

У вівторок свідки поділились різними оцінкаи того, чи була поведінка президента США стосовно України невідповідною.

Підполковник Александр Віндман, який опікувався політикою щодо Європи у Блому домі а також помічниці віце-президента США Майка Пенса Дженніфер Вільямс були присутніми під час телефонної розмови Трампа з президентом України Володимиром Зеленським 25 липня, яка стала центральним елементом розслідування. Вони назвали розмову "незвичною" та "невідповідною".

Під час свідчень в другій половині дня, колишній спецпредставник Держдепу з питань України Курт Волкер та посадовець Білого дому Тім Моррісон заявили, що на той час розмова президентів не викликала заувжень.

Волкер, все ж дистанціювався від Сондленда, заявивши, що саме Сондленд пов'язував оборонну допомогу Україні з розслідуваннями, які адміністрація Трампа хотіла, щоб Україна зробила.

Трамп також намагався відмежуватись від Сондленда, після того, як американський посол до ЄС розпочав свідчення в рамках процедури імпічменту за закритими дверима.

Сондленд фігурує в трьох основних епізодах справи про імпічмент.

Так, він був присутнім на зустрічі в Блому домі між американськими та українськими високопосадовцями 10 липня, і, за повідомленнями інших свідків, саме він підняв питання про те, що Київ має відкрити розслідування, якщо хоче, щоб Зеленського прийняв Дональд Трамп у Білому домі. Радник з нацбезпеки США Джон Болтон, згідно до свідчень, був стурбований такою поведінкою Сондленда і швидко припинив зустріч.

Також на сьогоднішніх слуханнях, ймовірно, йтиметься про зміну свідчень Сондленда. Сондленд спочатку заявляв під час свідчень в Конгресі за зачиненими дверима, що він не знав, що затримка оборонної допомоги Україні пов'язувалась з оголошенням про розслідування. Однак він потім переглянув свідчення і заявив, що згадав, що він говорив українському посадовцю – Андрію Єрмаку, що допомогу "ймовірно" не буде розблоковано до того, як буде зроблено оголошення.

Очікується, що законодавці задаватимуть питання Сондленду і про нову інформацію, яку оголосив протягом свідчень тимчасовий повірений у справах США в Україні. Згідно до свідчень Тейлора, його співробітник чув розмову Сондленда з Трампом 26 липня, в якій йшлося про розслідування проти політичного опонента президента США Джо Байдена.

Процедура імпічменту може розтягтись на місяці, пишуть американські ЗМІ. Якщо Палата представників Конгресу США, більшість в якій контролюють республіканці, проголосує за імпічмент до кінця року, що є ймовірним, то справа надійде до Сенату, де більшість контролюють республіканці. Для того, щоб винести імпічмент президентові та усунути його з посади, Сенатові знадобиться дві третини голосів. Усунення Трампа з посади не видається ймовірним, бо потрібно буде, щонайменше 20 голосів республіканців проти президента від власної партії.

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