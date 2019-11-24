Один з найбільших захисників Дональда Трампа у Палаті Представників, член Комітету з розвідки, конгресмен-республіканець Девін Нунес опинився під загрозою розслідування після звинувачень, що він особисто намагався отримати від українців компромат на Байдена .

Нунес, начебто зустрічався у грудні 2018 року у Відні з колишнім генеральним прокурором України Віктором Шокіним і обговорював можливість розслідування проти «Бурісми» і Байденів. Про це розповів адвокат американського бізнесмена Лева Парнаса, заарештованого у США за підозрою у шахрайстві та незаконному фінансуванні виборчих кампаній.

Нунес заявив, що подасть в суд на ЗМІ за поширення недостовірних історій, втім прямо не заперечив, що бачився з Шокіним.

Лев Парнас і Ігор Фруман відомі тим, що допомагали особистому юристу Дональда Трампа, Руді Джуліані, у його зусиллях в Україні знайти бруд на Байдена і демократів.

Сам Руді Джуліані в інтерв'ю телеканалу «Фокс» виправдовує дії Нунеса і пояснює, чому він сам працював в Україні через неформальні канали:

«Я не думаю, що Девін Нунес зустрічався з Шокіним. Я думаю, що знав би про це, якби це сталося. Але ідеться про час, до того як він (Парнас) почав робити щось для мене: кінець грудня, початок січня. Я не знаю, чому він хоче це зробити (дати свідчення). Він же нічого протизаконного не зробив».

«Я використовував Фрумана, щоб знайти людей в Україні, бо я не міг вірити більше нікому. Я не міг іти через ФБР, бо свідки не довіряли ФБР. Вони давали інформацію в Міністерство юстиції, але їх там не чули...Нас турбувало міністерство юстиції. Якби я працював через якихось інших людей, це би стало відомо. Тож вони (Парнас і Фруман) допомагали мені з контактами. І робили це добре. Вони не були слідчими, не були Джеймсами Бондами. Вони особисто з президентом не спілкувалися. Ігор Фруман це підтвердить. Але через якісь причини Лев (Парнас) втягнувся у цю грандіозну справу. Чи може його юрист його у це втягнув», - припустив Руді Джуліані.

Джуліані додає, що вірить Нунесу: «Девід Нунес каже, він не зустрічався з Шокіним. У мене немає причин вірити, що він зустрічався. Але якщо навіть, якщо зустріч була, у цьому не було б нічого поганого. Він міг зустрітися з Шокіним. Шокін міг мати інформацію, докази величезної корупції в Україні, яку приховувала посол США, яку приховував Державний департамент».