Колишній президент Петро Порошенко розказав про свої зустрічі з Джуліані

Колишній президент України Петро Порошенко заявив, що двічі зустрічався з Руді Джуліані, який обіцяв йому, що допоможе підняти рівень співпраці між США та Україною. Про це Порошенко розповів на Форумі з міжнародної безпеки у Канаді . На уточнюючі запитання, чи просив щось Джуліані за такі послуги, президент України спочатку відповів обтічно, але згодом дав однозначну відповідь: «Дивіться, я президент України, величної Європейської нації, великої Європейської країни, найбільшої за територією в Європі. І звичайно, я не можу уявити такого типу розмов зі мною як з президентом України». Порошенко також сказав, що Джуліані не піднімав питання «Бурісми» чи Байденів.

Петро Порошенко також закликав міжнародну спільноту не забувати про російську агресію. «Хто зацікавлений у тому, щоб Україну не бачили як обєкт російської агресії, що стало причиною введення санкцій проти Росії, поки та не залишить українську територію? Тепер ми переключаємо нашу увагу на так званий «Україна-ґейт». Хто в цьому зацікавлений? Україна? Точно ні. Сполучені Штати? Точно ні. Одна особа – та, яка сидить в Росії».

Порошенко також заявив, що Україна сьогодні як ніколи прагне стати членом європейської спільноти: «Українській народ не має ніяких ілюзій. Кількість людей, які прагнуть членства українив Європейському союзі майже 70 відсотків. Ми сьогодні є однією з найбільш європейсько-оптимістичних націй зі всіх країн Європи. Тому так важно, щоб двері Європейського Союзу залишались для нас відкритими. Тому що це є мотивуючим фактором».

Він також заявив, що Європа не може бути в безпеці, якщо Україна не є членом НАТО.