США відновили переговори з талібами

Сполучені Штати і Талібан відновили в суботу мирні переговори. Це сталося три місяці після того, як президент Дональд Трамп розпорядився перервати переговори, головна мета яких - припинення кровопролитної війни в Афганістані.

Залмай Халілзад, спецпредставник Держдепартаменту США зі встановлення миру в Афганістані, знову очолив американську делегацію. Переговори проходять в Досі, столиці Катару, де знаходиться керівництво воєнізованого угрупування, розповіло джерело в адміністрації США «Голосу Америки».

«США сьогодні знову почали переговори в Досі. Мета обговорення - зниження насильства, яке призведе до внутрішньо-афганським переговорам і перемир'ю », - сказало джерело.

В кінці зустрічі представник Талібану написав у Твіттері, що обидві сторони зустрінуться в неділю і продовжать дискусію.

«Переговори почалися з того моменту, на якому вони зупинилися. Ми обговорили підписання угоди і супутні питання », - заявив представник Талібану Суха Шахін, не вдаючись у деталі.

У вересні Трамп перервав мирні переговори з талібами після загибелі 12 людей у результаті вибуху в Кабулі. Тоді було вбито одного американського військового.

Наприкінці листопада Трамп прибув із неоголошеним візитом до Афганістану. Він підтвердив, що його адміністрація відновила переговори з талібами, а Талібан готовий до припинення вогню. Цю заяву підтвердили й самі таліби.