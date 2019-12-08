Юридичний комітет може проголосувати статті імпічменту вже цього тижня - Надлер

Голова Юридичного комітету Палати представників Джерольд Надлер заявив у неділю, що пункти звинувачення проти президента Дональда Трампа в рамках процедури імпічменту знаходяться в процесі розробки і комітет може провести голосування вже в найближчий тиждень.

Виступаючи в програмі «Положення в країні» на каналі CNN, Надлер сказав, що комітету «потрібно багато взяти до уваги» при формулюванні звинувачень проти президента. «Різні люди пишуть можливі варіанти, - сказав він, - але справа в тому, що ми приймемо рішення про те, наскільки широкими мають бути пункти звинувачення, що вони повинні містити, які формулювання, тільки після завтрашніх слухань».

У понеділок юридичний комітет проведе публічні слухання з розгляду свідчень, зібраних в ході розслідування щодо прохання Трампа до України розслідувати діяльність колишнього віце-президента Джо Байдена - провідного потенційного кандидата в президенти від Демократичної партії на виборах 2020 року.

Законодавці-демократи на вихідних вивчали інформацію, отриману від Комітету Палати представників з розвідки і експертів з конституційного законодавства, які давали свідчення в Конгресі в середу.

Також демократи повинні вирішити, чи включити до пунктів звинувачення пункт про перешкоджання з боку президента Трампа правосуддю рамках розслідування спецпрокурора Мюллера щодо втручання Росії у вибори 2016.

На питання ведучої, чи буде це звинувачення включене, Надлер попросив не робити висновків. «Це частина моделі поганої поведінки, що підкреслює гостру потребу вирішити цю проблему, щоб вибори 2020 пройшли чесно», - сказав конгресмен каналу CNN.