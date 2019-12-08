Шифф розповів про стратегію висунення обвинувачень проти Трампа

Голова Комітету з розвідки Палати представників Адам Шифф заявив у неділю, що в ході імпічменту президента Дональда Трампа слід зосередити звинувачення на тих пунктах, до яких відноситься переважна частина свідчень, не прагнучи висунути звинувачення з усіх питань.

«Така завжди була моя стратегія ... звинувачувати по тих (пунктах), за якими існують найбільш сильні і непереборні докази, і не прагнути висувати звинувачення за всіма (пунктами), навіть якщо можливі звинувачення з інших питань», - сказав Шифф , виступаючи по телеканалу CBS.

Це висловлювання прозвучало у відповідь на питання, чи збираються демократи включити в список звинувачень матеріали, що стосуються перешкоджання правосуддю, що містяться в доповіді спецпрокурора Роберта Мюллера стосовно втручання Росії у вибори 2016 року.