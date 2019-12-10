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Час-Тайм. Лавров зустрічається із Трампом у Вашингтоні

Час-Тайм. Лавров зустрічається із Трампом у Вашингтоні
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В ефірі Час-Тайм. Нормандська зустріч, Крим та Мінські домовленості - у ці хвилини міністр закордонних справ росії Лавров зустрічається з Держсекретарем Помпео та пізніше з Дональдом Трампом. Зловживання владою та перешкоджання діяльності Конгресу, за цими двома статтями демократи у Палаті представників готуються оголосити імпічмент Президенту Трампу. Директор Федерального бюро розслідувань США Крістофер Рей заявив, що у ФБР немає підстав вважати, що Україна втручалася в американські вибори 2016 року.

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